Спрогнозирован средний курс доллара в 2026 году

Средний курс доллара в 2026 году составит 92,3–100,3 рубля, спрогнозировал для «Газеты.Ru» инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

«Комфортным для российских экспортеров был бы курс доллара на уровне 90–100 рублей за доллар. Средний курс доллара в 2026 году, заложенный в российский бюджет, находится на этом уровне. Он составит 92,3–100,3 рубля. Процесс девальвации курса рубля может быть естественным. Ключевым фактором для российской валюты на горизонте года может стать снижение ключевой ставки — рублевые сбережения станут менее привлекательными, а спрос на кредиты, в том числе под импорт, будет расти. Регуляторные меры [в том числе по обязательной продаже валютной экспортной выручки] направлены на смягчение курсовой волатильности рубля, а не на «притягивание» его курса к определенным уровням», — отметил Бахтин.

По прогнозу инвестиционного стратега, к декабрю курс доллара составит 90 рублей.

30 июня курс доллара превышал 78,4 рубля. С начала 2025 года американская валюта подешевела к российской примерно на 22,8% или на 23,2 рубля.

Ранее были спрогнозированы курсы доллара, евро и юаня на эту неделю.