На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России стали меньше производить сидра

«Ъ»: производство сидра в России в июне уменьшилось на 11,6%
true
true
true
close
Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

В июне в России значительно сократилось производство сидра. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

Производство напитка по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 11,6%, до 753,2 тыс. декалитров (дал). Такое снижение не соответствует традиционному росту потребления этого напитка летом.

В прошлом году популярность сидра в стране значительно выросла. Его натуральные продажи увеличились на 15,6%, а денежные — на 56,4%.

В то же время, по мнению экспертов, происшедшее в июне снижение может стать устойчивым. Прежний рост выпуска сидра был искусственным и произошел из-за повышения акцизов на слабый алкоголь и слабоалкогольные коктейли, стимулировавшего производителей выпускать более выгодную продукцию, такую как сидр и пивные напитки. Однако активные проверки регулятора, которые направлены на выведение с рынка напитков, выпускающихся под видом сидра, и ужесточение региональных ограничений на продажу алкоголя привели к значительному сокращению производства напитка.

8 июля сообщалось, что в России за полгода упали продажи алкоголя.

Ранее в России сократилось производство водки, но вырос выпуск вина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами