В России сократилось производство водки, но вырос выпуск вина

С января по май 2025 года в России заметно снизилось производство крепкого алкоголя. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Росалкогольтабакконтроль.

По данным специалистов, водки за этот период было выпущено 25 млн декалитров — это на 13,2% меньше, чем за тот же период прошлого года. Производство коньяка упало почти на 20%, ликеро-водочных изделий — на 3%.

Всего за пять месяцев в стране произвели около 37,4 млн декалитров крепких напитков (с содержанием алкоголя выше 9 градусов), что на 12,1% ниже прошлогоднего уровня. В ведомстве объяснили снижение постепенным восстановлением спроса и распродажей запасов, сделанных в конце прошлого года перед изменением акцизов и минимальных цен.

Зато в сегменте винодельческой продукции ситуация иная. Производство виноградных вин выросло на 10,4% — до почти 14,7 млн декалитров. Выпуск игристых вин увеличился еще заметнее — на 17,8%. А вот слабоалкогольных напитков стало почти в 14 раз меньше — их произвели около 600 тыс. декалитров против 8,5 млн годом ранее.

Общий объем производства алкоголя в стране за этот период составил около 60 млн декалитров — это на 20,4% меньше, чем год назад. В статистику не вошли пиво, сидр, медовуха и другие подобные напитки.

Ранее в Госдуме нашли новый способ снизить потребление алкоголя россиянами.