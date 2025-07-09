На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Венгрии заявили о планах по поставкам нефти через Одессу

Bloomberg: венгерская MOL рассматривает поставки нефти по трубопроводу из Одессы
close
Eric Gay/AP

В связи с давлением Европейского союза (ЕС) на Венгрию нефтяная компания MOL начала рассматривать альтернативные варианты поставок нефти по трубопроводу. Об этом пишет американское агентство Bloomberg со ссылкой на вице-президента MOL Сабольча Паля.

По его словам, наиболее перспективным вариантом компания считает восстановление нефтепровода из Одессы. Сперва сырье будет доставляться танкерами в порт города, после чего транспортироваться в Броды, где украинский нефтепровод соединяется с южным участком трубопровода «Дружба», уточнил вице-президент.

Паля отметил, что подобный вариант позволит эффективно использовать существующую инфраструктуру.

4 июля венгерский премьер-министр Виктор Орбан пообещал, что не позволит Евросоюзу запретить Венгрии и Словакии импортировать российские энергоресурсы. Политик подчеркнул, что сделает все возможное, чтобы этот план не был реализован.

Ранее Сийярто рассказал, сколько нефти Венгрия планирует получить от РФ в 2025 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами