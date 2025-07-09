В Венгрии заявили о планах по поставкам нефти через Одессу

В связи с давлением Европейского союза (ЕС) на Венгрию нефтяная компания MOL начала рассматривать альтернативные варианты поставок нефти по трубопроводу. Об этом пишет американское агентство Bloomberg со ссылкой на вице-президента MOL Сабольча Паля.

По его словам, наиболее перспективным вариантом компания считает восстановление нефтепровода из Одессы. Сперва сырье будет доставляться танкерами в порт города, после чего транспортироваться в Броды, где украинский нефтепровод соединяется с южным участком трубопровода «Дружба», уточнил вице-президент.

Паля отметил, что подобный вариант позволит эффективно использовать существующую инфраструктуру.

4 июля венгерский премьер-министр Виктор Орбан пообещал, что не позволит Евросоюзу запретить Венгрии и Словакии импортировать российские энергоресурсы. Политик подчеркнул, что сделает все возможное, чтобы этот план не был реализован.

Ранее Сийярто рассказал, сколько нефти Венгрия планирует получить от РФ в 2025 году.