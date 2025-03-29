Сийярнто: Венгрия рассчитывает получить в 2025 г 4,5-5 млн тонн нефти из РФ

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости рассказал, что Венгрия намерена получить 4,5 — 5 млн тонн нефти из России.

«Согласно текущим данным, мы [получим в 2025 году] где-то от 4,5 до 5 миллионов тонн (российской нефти. — «Газета.Ru»)», — поделился министр.

До этого Сийярто рассказал, что жители Венгрии сначала посчитали троллингом призыв Евросоюза запастись едой на 72 часа на случай войны или природного катаклизма.

Он отметил, что объяснение этому только одно, а именно — Брюссель готовится к войне. При этом Сийярто подчеркнул, что Евросоюзу сейчас ничего не угрожает, в том числе со стороны России.

27 марта Сийярто говорил, что договоренность РФ и США о необходимости снятия санкций с Россельхозбанка окажет большое влияние на Европу в этом отношении.

Ранее в США раскрыли еще один антироссийский шаг Европы.