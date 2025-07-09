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В России оценили вероятность снижения ключевой ставки 25 июля

Инвестсоветник Кузнецова оценила в 30% шансы на снижение ключевой ставки 25 июля
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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Вероятность снижения ключевой ставки с 20 до 19% на ближайшем заседании ЦБ 25 июля составляет не более 30%, оценила для «Газеты.Ru» инвестиционный советник Юлия Кузнецова. По ее мнению, регулятор сохранит ключевую ставку на уровне 20%.

«Главным фактором, сдерживающим снижение ставки, является парадоксальная ситуация: высокая ключевая ставка, призванная сдерживать инфляцию, в текущей конфигурации, напротив, способствует ее росту. Как показывает свежая банковская статистика, проценты, которые бизнес и население выплачивают банкам, стали мощным инфляционным фактором. За последние полгода стал проявляться отложенный эффект от повышения ставки до 21% в 2024 году. Так, в первом квартале 2025 года нефинансовый сектор выплатил банкам 3,7 трлн рублей — против 2,3 трлн в первом квартале 2024 года и 1 трлн в 2023-м», — отметила Кузнецова.

Она уточнила, что всего за последние 12 месяцев процентные расходы бизнеса достигли 12,8 трлн рублей, увеличившись на 8 трлн по сравнению с 2022–2023 годами. Население также несет растущую долговую нагрузку — 1,7 трлн рублей только за первый квартал 2025 года, или 6,4 трлн за 12 месяцев, сказала Кузнецова.
Она добавила, что «ключевая ставка на уровне 20% не просто сдерживает российскую экономику, она начинает ее деформировать».

По данным на 16 июня, годовая инфляция в России составила 9,6%, заявил президент Владимир Путин на ПМЭФ-2025.

Ранее в России спрогнозировали снижение ключевой ставки.

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