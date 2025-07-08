В России спрогнозировали снижение ключевой ставки

В России фиксируется замедление инфляции, поэтому Центробанк может снизить ключевую ставку. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат экономических наук Петр Щербаченко.

Он уточнил, что, по данным на конец июня, инфляция месяц к месяцу в годовом выражении замедлилась до 9,39%. По его мнению, это позволяет предположить, что ставку снизят на 1-2%.

«При снижении инфляции Банк России будет постепенно снижать ключевую ставку, делать это будет плавно. Если посмотреть на банковский сектор, то он уже для физлиц понизил ставки по депозитам, не дожидаясь снижения ключевой ставки. Если посмотреть в среднем, годовые процентные ставки находятся уже ниже 18%», — сказал Щербаченко.

Президент РСПП Александр Шохин до этого говорил, что Российский союз промышленников и предпринимателей в июле ждет от Центробанка России снижения ключевой ставки с 20 до 18%. Шохин напомнил, что РСПП давал прогноз по желательному снижению ставки ЦБ до 18% к сентябрю.

Ранее в Сбере предсказали размер ключевой ставки в конце 2025 года.