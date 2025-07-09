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В России оценили необходимость самозапрета на получение ипотеки

Экономист Балынин: в России не нужен самозапрет на получение ипотеки
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В России нет необходимости вводить самозапрет на получение ипотеки, образовательного или автокредита, сказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. По его мнению, в ближайшие годы самозапрет вряд ли распространят на эти виды займов.

«На мой взгляд, нет какой-либо объективной целесообразности в установлении самозапрета на получение ипотеки, образовательного или автокредита. Я не слышал о массовых мошеннических схемах с этими видами кредита, поэтому не думаю, что самозапрет будет расширяться в ближайшие годы на них. При этом нет сомнения, что гражданам надо соблюдать бдительность и осторожность всегда, а также я бы не рекомендовал принимать финансовые решения в спешке: в 95% случаев они приводят к денежным потерям. Меня очень радует статистика о том, что более 12 млн россиян установили самозапрет на кредиты. Это, прежде всего, потрясающий инструмент защиты себя от мошенников, которые оформляют кредиты», — отметил Балынин.

Он рекомендовал установить полный самозапрет на кредиты от всех кредиторов (банк и микрофинансовая организация), а также всех способов обращения за получением кредита (очно и дистанционно). Экономист напомнил, что при наличии необходимости самозапрет можно будет в любой момент отозвать. Установление и отзыв самозапрета на кредиты абсолютно бесплатны для гражданина, и это можно делать неограниченное количество раз, подчеркнул эксперт.

Он призвал россиян соблюдать осторожность и добавил, что самозапрет на кредиты никак не защищает средства, находящиеся на банковском вкладе или счете, к которому привязана банковская карта. По словам экономиста, нельзя переходить по незнакомым ссылкам, сканировать неизвестные QR-коды, устанавливать сомнительные приложения, рекомендуемые неизвестными лицами — высок риск попасться в сети на мошенников и потерять деньги.

Самозапрет на кредиты был введен в России с 1 марта 2025 года. Самозапрет охватывает потребительские кредиты, займы от банков и микрофинансовых организаций, овердрафты, кредитные карты. Он не действует на ипотеку, автокредиты, образовательные кредиты с господдержкой, займы под поручительство. Оформить самозапрет можно на портале «Госуслуги» и в МФЦ.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что закон о самозапрете на кредиты работает.

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