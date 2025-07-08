В Японии рассказали, в каком случае не будет соглашения с США по тарифам

Акадзава: договоренности по тарифам с США не будет без соглашения по автомобилям

Общее соглашение между Токио и Вашингтоном по тарифам невозможно без договоренности по автомобильной промышленности. Об этом заявил японский министр по делам восстановления экономики Рёсэй Акадзава, передает РИА Новости.

«Это важный момент, так как автомобильная промышленность является ключевой отраслью (экономики Японии. — «Газета.Ru»), поэтому, если между Японией и США не будет соглашения по этому вопросу, я полагаю, что не будет соглашения и по всему пакету», — отметил он.

Акадзава подчеркнул, что Токио планирует форсировать переговоры с Вашингтоном по тарифам для достижения соглашения. Кроме того, он провел телефонный разговор с министром торговли США Говардом Латником и заявил о сожалении в связи с принятым американскими властями решении.

При этом Акадзава допустил новый визит в США до 1 августа в случае необходимости.

7 июля американский президент Дональд Трамп сообщил, что с 1 августа США введут единый тариф в 25% на все товары из Японии и Южной Кореи. Он объяснил это решение необходимостью положить конец торговым дефицитам, вызванным тарифными и нетарифными барьерами этих стран. Кроме того, Трамп анонсировал введение пошлин в отношении ряда других стран, в частности, Казахстана, Малайзии, ЮАР, Мьянмы и Лаоса.

7 июля глава Белого дома заявил, что Вашингтон введет дополнительные торговые пошлины в размере 10% против государств, которые поддерживают «антиамериканскую политику» политику БРИКС. При этом американский лидер подчеркнул, что исключений не будет.

Ранее США предложили Евросоюзу заключить тарифную сделку.