В Сбере предсказали размер ключевой ставки в конце 2025 года

Александр Ведяхин: к концу 2025 года ЦБ может понизить ставку до 15-16%

Банк России понимает, что для сглаживания рисков «переохлаждения» экономики требуется более низкая ключевая ставка, заявил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

«Говорить о переохлаждении преждевременно - по нашим оценкам, при сохранении траектории ВВП в 1п25 рост по итогам всего 2025 года составит 1,5%. ЦБ уже начал снижать ставку и, скорее всего, активно продолжит этот процесс с учетом его последних мягких комментариев», — сказал Ведяхин.

Он предположил, что в июле ставка может снизиться до 18%, а к концу года – до 15-16%.

«Это более быстрое и более резкое снижение ставки, чем ожидал рынок процентных ставок в начале этого года. Таким образом, ЦБ готов гибко реагировать на меняющуюся экономическую ситуацию», — добавил Ведяхин.

Он подчеркнул, что Банк России может смягчать свою политику еще быстрее, если, например, курс рубля останется на текущих крепких уровнях до конца года или если будет принято решение о снижении цены отсечения бюджетного правила.