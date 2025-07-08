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Мишустин сменил руководителя Росаккредитации

Мишустин назначил Дмитрия Вольвача руководителем Росаккредитации
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Нина Зотина/РИА «Новости»

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Дмитрия Вольвача руководителем Федеральной службы по аккредитации. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

«Федеральную службу по аккредитации (Росаккредитация) возглавил Дмитрий Вольвач», — говорится в сообщении.

С марта 2021 года Вольвач занимал пост заместителя министра экономического развития России. До этого, начиная с 2000-го года, он занимал различные должности в министерстве России по налогам и сборам, а позже в Федеральной налоговой службе.

Назарий Скрыпник, до этого момента руководивший Федеральной службой по аккредитации, освобожден от занимаемой должности по собственной просьбе.

В июне этого года Мишустин назначил Виктора Гулина главой Ространснадзора, после того как в апреле снял с этой должности Виктора Басаргина. Последний занимал пост руководителя Ространснадзора с 2017 года.

Ранее Мишустин освободил от должности торгпреда РФ в Молдавии.

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