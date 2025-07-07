США введут пошлины на товары из Казахстана

США введут пошлины в размере 25% на товары из Казахстана с 1 августа

США приняли решение о введении с 1 августа таможенных пошлин в размере 25% на товары из Казахстана. Об этом говорится в письме американского лидера Дональда Трампа президенту Касым-Жомарту Токаеву, текст которого опубликован на странице главы Белого дома в соцсети Truth Social.

«Начиная с 1 августа 2025 года мы будем взимать с Казахстана пошлину в размере всего 25% на все казахстанские товары, направляемые в Соединенные Штаты, отдельно от всех секторальных тарифов», — сказано в письме.

При этом Трамп предупредил, что в случае введения ответных пошлин со стороны Астаны, Вашингтон увеличит свою тарифную ставку, касающуюся Казахстана.

До этого стало известно, что с 1 августа США введут единый тариф в 25% на все товары из Японии и Южной Кореи, ввозимые на американский рынок.

7 июля Трамп заявил, что Вашингтон введет дополнительные торговые пошлины в размере 10% против государств, которые поддерживают «антиамериканскую политику» политику БРИКС. При этом американский лидер подчеркнул, что исключений не будет.

Ранее политолог оценил угрозы Трампа в адрес БРИКС.