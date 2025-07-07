На форуме АСИ представили новый подход к созданию городской среды

Проект Группы Родина о нейроурбанизме для городов представили на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени» и признали лучшим. Об этом сообщает 360.ru.

Сооснователь и совладелец Группы Родина Владимир Щекин подчеркнул, что в ходе развития городской среды на этапе мастер-планирования важно учитывать потребности и привычки людей. Он призвал проектировать вдохновляющую и поддерживающую среду, которая обеспечит базовые потребности и улучшит самочувствие и продуктивность местных жителей.

«Если мы хотим, чтобы люди в городах чувствовали себя защищенными, развивались, создавали семьи, — мы должны учитывать, как среда влияет на психику и восприятие. Уже сегодня нейроурбанистика дает конкретные ответы. Без дополнительных вложений можно повысить продуктивность труда на 15%, креативность — на 17%, уровень городской адаптации — на 23%, а рост ВВП — до 2,5%», — подчеркнул Щекин.

Компания совместно с НИУ ВШЭ также запустила цифровую лабораторию «НейроСити Лаб», чтобы анализировать влияние среды на психоэмоциональное состояние и привычки горожан.

Генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева до этого говорила, что Москва, Санкт-Петербург и республика Татарстан заняли первые три места в рейтинге российских субъектов по качеству жизни.

Ранее на ПМЭФ заявили о заинтересованности в сотрудничестве России и США.