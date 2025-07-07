На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России снизился спрос на клубнику и черешню

Чек-индекс: спрос на клубнику и черешню в РФ снизился на 5—9%
true
true
true
close
Николай Хижняк/РИА «Новости»

В России снизился спрос на клубнику и черешню, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты исследования аналитиков «Чек Индекса».

Отмечается, что цены на клубнику и черешню выросли на 24% и 38% соответственно. В июне 2025 года клубнику стали покупать на 9% реже, черешню — на 5%, голубику — на 4%.

Эксперты считают, что падение спроса на ягоду связано с ростом цен на нее. В свою очередь, на цены повлияло падение урожая из-за заморозков и дождей в начале лета.

Значительную часть ягод на российском рынке заменила импортная продукция из Турции, Азербайджана и Узбекистана.

До этого врач-терапевт Красногорской больницы Екатерина Сысоева объяснила, что визуально идеальная клубника, которая блестит и не имеет точек и пятен на кожице, может содержать в себе нитраты.

По ее словам, клубника, арбуз, черешня и абрикосы содержат целый букет витаминов и вкуса. Но с полезными веществами могут содержаться нитраты, которые применяют для улучшения роста овощей.

Ранее россиянам рассказали, как правильно употреблять ягоды.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами