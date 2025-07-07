Чек-индекс: спрос на клубнику и черешню в РФ снизился на 5—9%

В России снизился спрос на клубнику и черешню, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты исследования аналитиков «Чек Индекса».

Отмечается, что цены на клубнику и черешню выросли на 24% и 38% соответственно. В июне 2025 года клубнику стали покупать на 9% реже, черешню — на 5%, голубику — на 4%.

Эксперты считают, что падение спроса на ягоду связано с ростом цен на нее. В свою очередь, на цены повлияло падение урожая из-за заморозков и дождей в начале лета.

Значительную часть ягод на российском рынке заменила импортная продукция из Турции, Азербайджана и Узбекистана.

До этого врач-терапевт Красногорской больницы Екатерина Сысоева объяснила, что визуально идеальная клубника, которая блестит и не имеет точек и пятен на кожице, может содержать в себе нитраты.

По ее словам, клубника, арбуз, черешня и абрикосы содержат целый букет витаминов и вкуса. Но с полезными веществами могут содержаться нитраты, которые применяют для улучшения роста овощей.

Ранее россиянам рассказали, как правильно употреблять ягоды.