Стало известно о значительном сокращении поставок китайского урана в США

РИА Новости: Китай за год почти втрое сократил экспорт обогащенного урана в США

За пять месяцев нынешнего года экспорт китайского обогащенного урана в США по сравнению с аналогичным периодом 2024 года уменьшился почти втрое. Об этом, ссылаясь на данные американской статистической службы, сообщает РИА Новости.

В этом году Китай поставил уран в Соединенные Штаты на $118,5 млн. Это в 2,7 раза меньше, чем за пять месяцев 2024 года.

По итогам января — мая 2025 года основными экспортерами обогащенного урана в США были Франция ($680,3 млн), Россия ($596,1млн), Нидерланды ($460,6 млн), Великобритания ($298 млн), ФРГ ($197,6 млн). Китай занял шестое место.

Уран в США также поставляют Япония ($13,8 млн) и Бельгия ($12,1 млн).

3 января сообщалось, что Германия в 2024 году рекордно увеличила импорт урана из Российской Федерации. Он вырос почти на 70% по сравнению с 2023 годом.

До этого сообщалось, что Китай по итогам января — октября 2024 года увеличил закупки обогащенного урана у России в 3,2 раза, до $849 млн. Россия в 2024 году являлась основным поставщиком обогащенного урана в Китай.

Ранее Канада предложила полностью обеспечить США ураном вместо России.