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Китай нарастил закупки российского урана более чем втрое

РИА: с начала года Китай нарастил импорт российского урана в 3,2 раза

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Dmitry Lovetsky/AP

Китай по итогам января — октября увеличил закупки обогащенного урана у России в 3,2 раза, до $849 млн. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные таможни КНР.

При этом четверть от общего объема импорта была поставлена в прошлом месяце. Так, в октябре РФ направила на китайский рынок урана на $216 млн.

Россия в этом году является основным поставщиком обогащенного урана в Китай. Второе место занимает Казахстан. За десять месяцев страна отгрузила КНР урана на $68,3 млн.

Однако не только Китай нарастил закупки урана у России. Также продукцию активно импортировала Южная Корея. В январе — октябре поставки по направлению составили $650 млн.

Между тем США, которые в 2023-м были главным рынком сбыта урана для России, напротив, сократили закупки. По результатам трех кварталов Штаты импортировали российского топлива на $574 млн, что почти на 32% меньше, чем в прошлом году.

До этого сообщалось, что Китай в октябре нарастил закупки российского алюминия до максимума с зимы.

Ранее доля российских удобрений на рынке Европы рекордно выросла.

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