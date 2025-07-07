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Все большее количество взрослых жителей США жалуется на нехватку еды

Axios: значительно возросла доля голодающих взрослых американцев
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Pixabay

В Соединенных Штатах на протяжении нескольких лет растет доля взрослых жителей страны, утверждающих, что им не хватает еды. Об этом, ссылаясь на ежемесячный отчет консалтингового агентства Morning Consult, сообщает издание Axios.

В отчете отмечается, что в мае 2025 года 15,6% совершеннолетних американцев испытывали нехватку продовольствия. Это почти в два раза больше, чем в 2021 году.

Одновременно с этим в продовольственных банках Филадельфии спрос на продукты увеличился на 120% по сравнению с тремя годами ранее. Невзирая на сложившееся положение, конгресс США принял решение о значительном сокращении продовольственных пособий (SNAP), что лишь существенно ухудшит ситуацию.

14 января министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что в США за пределами центральных районов можно увидеть нищету «на каждом шагу».

Ранее Всемирный банк обновил показатель черты бедности.

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