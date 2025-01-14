Лавров заявил о нищете в США

Лавров: в США нищета на каждом шагу, если сойти с центральных магистралей

В США за пределами центральных районов можно увидеть нищету «на каждом шагу», заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции. Трансляцию ведет сайт министерства.

Лавров напомнил, как в Сан-Франциско проходил саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. По его словам, по этому и другим международным мероприятиям, которые проводятся в Штатах, видно, что у Америки очень много проблем.

«Там нищета на каждом шагу, если сойти с центральных магистралей», — добавил министр.

В октябре эксперты Программы развития ООН и британской Оксфордской инициативы по борьбе с бедностью и человеческим развитием заявили в своем докладе, что 1,1 млрд глобального населения живут в условиях нищеты. Причем 40% из них (455 млн человек) проживают в странах, охваченных войнами, нестабильностью и/или низким уровнем миролюбия.

Ранее ученые узнали, где найти деньги на безусловный базовый доход для всего мира.