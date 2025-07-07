Китай рекордными темпами скупает горнодобывающие активы

Китай наращивает инвестиции в зарубежные горнодобывающие проекты, достигнув максимальных показателей с 2013 года. Об этом сообщает британское издание Financial Times (FT) со ссылкой на данные S&P и Mergermarket.

«Китайские компании стали гораздо активнее, полагая, что у них есть краткосрочное окно возможностей. Они стремятся закрыть сделки до усложнения геополитической ситуации», — пояснил изданию Майкл Щерб из Appian Capital Advisory.

В 2024 году сумма сделок превысила $100 млн. Тренд сохраняется: Zijin Mining планирует купить золотое месторождение в Казахстане за $1,2 млрд, Baiyin Nonferrous Group приобрела бразильскую компанию Mineracao Vale Verde за $420 млн.

Эксперты связывают активность с потребностью Китая в ресурсах и рисками потери доступа к сырью из-за торговых конфликтов.

В феврале издание South China Morning Post сообщило, что в Китае обнаружили «безграничный» источник энергии, который может «обеспечить страну электроэнергией на 60 тысяч лет».

Ранее Трамп рассказал о своем приглашении в Китай.