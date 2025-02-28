В Китае обнаружили источник, способный обеспечить страну электроэнергией «на 60 тыс. лет»

В Китае обнаружили «безграничный» источник энергии, который может «обеспечить страну электроэнергией на 60 тысяч лет», пишет South China Morning Post.

Китайские геологи объявили об обнаружении огромных запасов тория, который может стать практически неисчерпаемым источником энергии для страны. По данным общенационального исследования, горнодобывающий комплекс Баян-Обо во Внутренней Монголии содержит достаточно тория, чтобы удовлетворить энергетические потребности Китая на десятки тысяч лет. Об этом сообщает издание The South China Morning Post, получившее доступ к рассекреченному отчету.

Торий — слаборадиоактивный элемент, который можно использовать в реакторах на расплавленной соли для генерации огромного количества энергии. По оценкам ученых, запасы тория в отходах горнодобывающей промышленности Китая остаются практически нетронутыми. При полной эксплуатации месторождения Баян-Обо может быть добыто до 1 миллиона тонн тория, что способно положить конец зависимости от ископаемого топлива не только в Китае, но и во всем мире.

Китай уже приступил к строительству первой в мире атомной электростанции на основе ториевого реактора на расплавленной соли (TMSR) в пустыне Гоби. Ожидается, что станция начнет вырабатывать 10 мегаватт электроэнергии и будет введена в эксплуатацию к 2029 году.

«Более века страны вели войны за ископаемое топливо. Оказывается, неисчерпаемый источник энергии находится прямо у нас под ногами», — заявил анонимный исследователь из Пекина в интервью изданию.

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