Россиянам назвали самые опасные виды переводов с карты на карту

Заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев в беседе с RT предупредил о категориях банковских переводов, способных спровоцировать блокировку операций.

По его словам, безопасными считаются транзакции, соответствующие привычному финансовому поведению: переводы между своими картами, оплата товаров через легальные системы, регулярные платежи за аренду или лечение, а также переводы близким родственникам в пределах подтвержденных доходов.

Рискованными, как отметил специалист, являются операции с крупными суммами, значительно превышающими обычный доход, частые переводы малознакомым лицам — это может расцениваться как незаконная предпринимательская деятельность), а также прямая оплата дорогостоящих покупок вроде авто или недвижимости без оформления договора. В таких случаях безопаснее использовать безналичные расчёты с юридическим подтверждением.

Особо опасны, по мнению аналитика, схемы с обменом на наличные и анонимные сервисы. При блокировке операции банком Силаев посоветовал немедленно обратиться в поддержку, предоставив документы о легальности средств (чеки, справки о доходах, договоры). Ключевой совет — избегать сомнительных схем, даже если они сулят выгоду, заключил эксперт.

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