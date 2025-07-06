Акции «Магнита» и МКБ вошли в десятку самых подешевевших на бирже

Акции Московского кредитного банка вошли в тройку аутсайдеров на бирже

Акции Московского кредитного банка, группы «Позитив» и «Мечела» стали самыми подешевевшими бумагами, торгующимися на Московской бирже, за первое полугодие 2025 года. Согласно подсчетам РБК, топ-10 худших акций первого полугодия 2025 года подешевели в среднем на 31,78% с разбросом от 39,42% до 27,91%.

В десятку сильно потерявших в цене акций также вошли: «Ижсталь», IVA Technologies,«Диасофт», «Туймазинский завод автобетоновозов» (ТЗА), «Башнефть», «Магнит» и «Светофор групп».

В частности, акции Московского кредитного банка снизились на 35% и вошли в тройку аутсайдеров. Аналитики отмечают, что МКБ выделяется наиболее низким показателем рентабельности (ROE) среди крупных представителей банковского сектора на бирже.

В материале также указывается, что «Магнит» разочаровал инвесторов тем, что решил не выплачивать дивиденды за 2024 год.

Газета «Коммерсантъ» сообщала, что ретейлер «Магнит» рассматривает вариант продажи своих гипермаркетов.

Ранее стало известно, что девелопер «ПИК» оставил акционеров без дивидендов за 2024 год.