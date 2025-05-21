Совет директоров «ПИК» оставил акционеров без дивидендов

Совет директоров девелопера «ПИК» оставил акционеров без дивидендов за 2024 год

Совет директоров девелопера «ПИК» ожидаемо рекомендовал не выплачивать дивиденды акционерам за 2024 год. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные компании.

По информации девелопера, годовое собрание акционеров (заседание, совмещенное с заочным голосованием) состоится 27 июня. Лица, имеющие право на участие в собрании, будут определены 3 июня.

В последний раз «ПИК» платил дивиденды до начала СВО — в 2021 году: 22,51 рубля на акцию за 2020 год и еще 22,92 рубля на акцию за первый квартал 2021-го. Выплаты оценивались в примерно 30 млрд рублей в общей сложности.

Девелопер не раскрывает состав своих акционеров в настоящее время. Как пишет агентство, на конец 2024 года компании, аффилированные с Сергеем Гордеевым, владели около 15%.

Дивиденды — это часть прибыли компании, которую она выплачивает своим акционерам в случае принятия такого решения. Как правило, дивиденды распределяются между акционерами пропорционально количеству ценных бумаг.

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