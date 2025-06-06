На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Магнит» может продать гипермаркеты и сосредоточиться на магазинах у дома

«Коммерсантъ»: сеть «Магнит» может продать гипермаркеты «Лента»
close
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Ретейлер «Магнит» рассматривает вариант продажи своих гипермаркетов, чтобы сосредоточиться на развитии формата «у дома». Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным источников газеты, одним из основных претендентов на покупку называют сеть «Лента», которая активно расширяется в этом сегменте.

Как пишет «Коммерсантъ», переговоры уже идут, но конкретные условия сделки пока не раскрываются. Представители обеих компаний от комментариев отказались. По предварительным оценкам, если будут проданы все крупные магазины (речь идет о 251 гипермаркете и 195 супермаркетах), сумма сделки может достигнуть 100 млрд рублей.

По мнению экспертов, интерес к гипермаркетам снижается и все больше покупателей предпочитает заказывать продукты с доставкой. Тем не менее, «Лента» пока показывает рост в этом направлении, и покупка объектов у конкурента может помочь ей расширить сеть без затрат на новое строительство.

В конце мая «Магнит» закрыл сделку по приобретению контрольного пакета сети продовольственных супермаркетов «Азбука вкуса».

Ранее суд в Краснодарском крае оштрафовал «Магнит» за использование песни «Нас не догонят».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами