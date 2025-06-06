«Магнит» может продать гипермаркеты и сосредоточиться на магазинах у дома

Ретейлер «Магнит» рассматривает вариант продажи своих гипермаркетов, чтобы сосредоточиться на развитии формата «у дома». Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным источников газеты, одним из основных претендентов на покупку называют сеть «Лента», которая активно расширяется в этом сегменте.

Как пишет «Коммерсантъ», переговоры уже идут, но конкретные условия сделки пока не раскрываются. Представители обеих компаний от комментариев отказались. По предварительным оценкам, если будут проданы все крупные магазины (речь идет о 251 гипермаркете и 195 супермаркетах), сумма сделки может достигнуть 100 млрд рублей.

По мнению экспертов, интерес к гипермаркетам снижается и все больше покупателей предпочитает заказывать продукты с доставкой. Тем не менее, «Лента» пока показывает рост в этом направлении, и покупка объектов у конкурента может помочь ей расширить сеть без затрат на новое строительство.

В конце мая «Магнит» закрыл сделку по приобретению контрольного пакета сети продовольственных супермаркетов «Азбука вкуса».

Ранее суд в Краснодарском крае оштрафовал «Магнит» за использование песни «Нас не догонят».