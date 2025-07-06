США впервые за полтора года приобрели российский цирконий

США в мае 2025 года впервые за полтора года приобрели у РФ цирконий

США в мае 2025 года впервые за полтора года — с января 2024 года — приобрели у РФ цирконий. Об этом пишет РИА Новости.

Сумма покупки сразу же оказалась рекордной, по крайней мере, максимальной с начала 2002 года (до этого времени статистика закупок циркония не велась). Стоимость приобретенной в мае партии составила свыше миллиона долларов.

Цирконий отличается устойчивостью к коррозии и биосовместимостью, благодаря которым этот металл используется в атомной энергетике, медицине (для зубных и костных протезов), а также в производстве жаропрочных и коррозионностойких сплавов.

До этого сообщалось, что США впервые за полтора года возобновили закупки соевых бобов из РФ.

Всего за мая США приобрели за рубежом соевых бобов на $35,3 млн. Основным поставщиком стала Канада ($15,6 млн). Кроме того, одним из основных поставщиков является Украина ($12,5 млн).

Ранее США подготовили новые санкции против российских банков и энергетики.