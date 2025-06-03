Названы самые дешевые перелеты за рубеж в июле

«Авиасейлс»: из Москвы в июле дешевле всего улететь в Минск, Ташкент и Дубай

Большинство российских путешественников полетят в июле за границу — на зарубежные направления пришлось 35% всех забронированных авиабилетов. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе сервиса «Авиасейлс».

По сравнению с прошлым годом доля зарубежных бронирований выросла на 8 процентных пунктов. Больше всего авиабилетов забронировали с вылетом из Москвы (28%), Санкт-Петербурга (14%), Екатеринбурга (5%) и Казани (4%).

Сервис составил список самых бюджетных зарубежных направлений. Из Москвы дешевле всего улететь в Минск (Белоруссия) — от 8,9 тыс. рублей на одного человека туда-обратно, Ташкент (Узбекистан) — от 18,7 тыс., Дубай (ОАЭ) — от 23,7 тыс., Маскат (Оман, с двумя пересадками) — от 24,8 тыс., и Алматы (Казахстан) — от 31 тыс. рублей.

Из Санкт-Петербурга самые доступные билеты продаются в Минск — от 11,2 тыс. рублей. В Бухару (Узбекистан) можно улететь от 25,5 тыс., в Дубай (с одной пересадкой) — от 31,5 тыс., в Баку (Азербайджан) — от 32,3 тыс., а в Ереван (Армения) — от 36,9 тыс. рублей.

Для жителей Екатеринбурга выгоднее всего обойдется перелет в Астану (Казахстан) — от 17,9 тыс. рублей. Также можно слетать в Минск — от 26,8 тыс., в Наманган (Узбекистан) — от 27,2 тыс., в Анталью (Турция) — от 34,5 тыс., или в Шарджу (ОАЭ) — от 35,5 тыс. рублей.

Из Казани дешевле всего добраться до Минска — от 19,7 тыс. рублей. Перелет в Астану обойдется от 21,4 тыс., в Ташкент — от 23,9 тыс., в Тбилиси (Грузия) — от 35,6 тыс., и в Шарджу — от 35,9 тыс. рублей.

Ранее россиянам рассказали, как грамотно распланировать отпуск.