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Россияне стали больше тревожится из-за денег в отпуске

Почти каждый пятый опрошенный россиянин тревожится из-за денег в отпуске
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Shutterstock

Почти каждый пятый опрошенный россиянин (18%) тревожится в отпуске из-за денег. Таковы результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру» (есть у «Газеты.Ru»).

У 34% из них наибольший дискомфорт во время отпуска вызывают траты на жилье в отпуске, у 32% — питание, а у 24% — курсы валют и комиссии. 17% из этой группы респондентов отказались от поездок за границу из-за переживаний по поводу обмена валюты. Наиболее склонны к переживаниям из-за денег, потраченных на путешествие, работники образовательной сферы в возрасте от 35 до 45 лет, тогда как легче всего расстаются с деньгами в путешествиях представители финансовой сферы в возрасте от 25 до 35 лет.

Перед поездкой более 60% опрошенных россиян испытывают стресс из-за денег. 26% респондентов признались, что не едут за границу, чтобы лишний раз не волноваться из-за финансов. Только 9% респондентов не тревожатся перед поездкой в отпуск. В прошлом году таких было больше — 16%. Опрошенные испытывают стресс при бронировании билетов, их оплаты, возможной отмены поездки при невозвратных билетах.

Большинство (34%) опрошенных заявили, что начинают откладывать деньги на предполагаемый отпуск за полгода или год до события.

В опросе приняли участие более 3 тыс. россиян.

Ранее россияне рассказали, что считают идеальным отпуском.

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