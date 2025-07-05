Стало известно о планах ЕС сократить импорт пшеницы и сахара с Украины

Евросоюз сократит импорт пшеницы и сахара с Украины до 70–80% в рамках новых квот. Об этом сообщает Reuters.

«Европейский союз сократит импорт украинской пшеницы и сахара на 80%, чтобы удовлетворить обеспокоенность своих фермеров», — говорится в сообщении.

По данным издания, украинские производители будут вынуждены продавать больше товаров на рынках Азии и Африки. В публикации говорится, что фермеры по всему ЕС протестовали против потока зерновых, сахара и птицы с Украины.

Автор публикации отметил, что Евросоюз установил квоту на украинский сахар в размере 100 тыс. тонн, что выше довоенных 20 тыс. тонн, но ниже квотируемого импорта в размере 400 тыс. тонн в 2022–2023 годах и более 500 тыс. тонн в 2023–2024 годах.

До этого стало известно, что из-за новых ограничений против Москвы ЕС может лишиться около четверти всего месячного импорта удобрений, либо будет платить примерно на €14 млн больше за их поставки. С 1 июля, к уже существующим пошлинам на эти товары из России, Евросоюз вводит специальный тариф €40 для азотных удобрений и € 45 для тонны смешанных удобрений.

Ранее Лавров заявил о невозможности для России отказаться от рынка зерновых удобрений.