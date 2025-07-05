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В ЕС планируют запасаться ресурсами на случай войны

FT: Евросоюз планирует запасаться ресурсами из-за геополитических рисков
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Reuters

В Евросоюзе призвали государства-члены организовать накопление запасов продовольствия, медикаментов и даже ядерного топлива на случай возможных перебоев с поставками из-за геополитической напряженности, сообщает газета Financial Times со ссылкой на проект документа Европейской комиссии.

Помимо этого, как пишет издание, особое внимание будет уделено наращиванию запасов редкоземельных металлов, постоянных магнитов и других критически важных компонентов для энергетики и оборонной промышленности.

Основная цель данной инициативы — оперативный ответ на перебои в поставках и повышение устойчивости стран ЕС к внешним угрозам, уточняет газета.

В конце июня еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что Евросоюзу нужно иметь не менее трех миллионов беспилотников в целях противостояния России.

По его словам, у России на данный момент «может быть около пяти миллионов беспилотников», а ЕС «нужно иметь минимум 3 миллиона дронов, чтобы продержаться один год».

Ранее в Госдуме объяснили, почему Европа не желает прекращения конфликта на Украине.

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