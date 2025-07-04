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Россия снова не вошла в Совет ФАО

Россия снова не попала в Совет ФАО по итогам голосования
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Alexey Malgavko/Reuters

Россия снова не вошла в состав Совета Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) - руководящего органа организации. Об этом пишет ТАСС.

Два года назад Россия вышла из Совета, не набрав необходимого количества голосов. Такой результат стал возможным в условиях давления западных стран.

«Россия продолжит стремиться вернуться в Совет на следующей Конференции в 2027 году», — говорится в сообщении.

Россия входила в состав ФАО с 2010 года, периодически выходя из него в рамках ротации.

Недавно выяснилось, что в мае 2025 года среднее значение Индекса продовольственных цен, рассчитываемого Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО), снизилось на 0,8% по сравнению с апрельскими показателями. Индекс цен на зерновые культуры в мае снизился на 1,8% по сравнению с апрелем, а в годовом исчислении (по сравнению с маем 2024 года) – на 8,2%.

Ранее в Никарагуа сообщили о выходе из ФАО и закрытии ее представительств.

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