В мире резко упали цены на кукурузу

В мае 2025 года среднее значение Индекса продовольственных цен, рассчитываемого Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО), снизилось на 0,8% по сравнению с апрельскими показателями. Об этом сообщается в отчете, опубликованном на сайте международной организации.

Индекс цен на зерновые культуры в мае снизился на 1,8% по сравнению с апрелем, а в годовом исчислении (по сравнению с маем 2024 года) – на 8,2%. Одной из причин этого стало значительное снижение мировых цен на кукурузу, обусловленное увеличением предложения в Аргентине и Бразилии, а также прогнозами о рекордном урожае этой культуры в США в 2025 году. Помимо этого, снизились мировые цены на пшеницу, в то время как цены на все виды риса выросли (на 1,4%).

Цены на растительные масла снизились почти на 4%, что связано с падением котировок рапсового, соевого, пальмового и подсолнечного масла. Мясо подорожало на 1,3% в месячном выражении и почти на 7% в годовом. Цены на молочную продукцию в мае 2025 года выросли на 21,5% по сравнению с маем прошлого года, а цены на сахар, напротив, снизились на 6,6% в годовом исчислении.

Засуха и заморозки в апреле привели к уничтожению части урожая зерновых в Крыму.

Ранее россиянам пообещали снижение цен на борщевой набор.