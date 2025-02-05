Никарагуа вышла из ФАО

В Никарагуа сообщили о выходе из ФАО и закрытии ее представительств

В правительстве Никарагуа сообщили, что страна выходит из состава Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) после ее доклада о состоянии продовольственной безопасности в мире в прошлом году. Там считают, что организация злонамеренно опубликовала неподтвержденную информацию в политических целях, сообщает РИА Новости.

Глава МИД страны Вальдрак Йенчке, слова которого приводит агентство, назвал позицию ФАО неприемлемой, недопустимой и неуважительной.

«В связи с этим мы сообщаем о выходе Никарагуа из этой Организации и требуем немедленного закрытия ее представительства и офисов в Никарагуа», — заявил он.

Отмечается, что речь идет о докладе «Состояние продовольственной безопасности и питания в мире в 2024 году». В правительстве заявили, что этот отчет является необъективным, лишенным методологической строгости и содержащим ложную информацию документом «с интервенционистским, агрессивным характером, которая была злонамеренно распространена в политических целях». Там обвинили ФАО в дискредитации никарагуанских властей и их политики «по борьбе с нищетой, развитию человеческого потенциала и продовольственной безопасности».

В докладе говорится, что в 2022 году свыше четверти населения Никарагуа не имело доступа к здоровому питанию — 27,3% (порядка 1,9 млн человек). Организация отнесла Никарагуа к числу государств с дефицитом продовольствия, заявив, что в 2021–2023 годах распространенность недоедания была на уровне 3,67–4,61%.

Ранее в ФАО спрогнозировали усугубление ситуации с продовольствием в десятках стран.