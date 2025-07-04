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В ЦБ назвали долю безналичных платежей в РФ

ЦБ: доля безналичных платежей достигла 86,7%
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Алексей Куденко/РИА Новости

Доля безналичных платежей в России на сегодня достигла 86,7%. Об этом рассказала директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина, пишет ТАСС.

Она отметила, что, несмотря на данный показатель, доля платежей картами в общем объеме платежей продолжает снижаться

«Доля платежей по картам за предыдущий год сократилась на 6% и почти за два года — на 10%. При этом растет использование альтернативных платежных инструментов», — отметила она.

В апреле доля безналичных платежей в России составила 86%. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что в России создана одна из самых современных в мире платежных систем.

В декабре прошлого года доля безналичных платежей в розничном обороте в национальной платежной системе выросла с 70,3% по состоянию на начало 2021 года до 83,4% на начало 2024 года.

Ранее сообщалось, что в России могут запретить покупку жилья за наличные.

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