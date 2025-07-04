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Китай ввел антидемпинговые пошлины на бренди из Евросоюза

Китай ввел антидемпинговые пошлины в 27,7–34,9% на бренди из ЕС
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Igor Normann/Shutterstock/FOTODOM

Министерства коммерции КНР вводит антидемпинговые пошлины в размере 27,7–34,9% на бренди из стран Европейского союза (ЕС) сроком на пять лет. Об этом говорится в заявлении ведомства.

В январе 2024 года Китай начал антидемпинговое расследование в отношении бренди из ЕС на фоне введения Евросоюзом торговых санкций на импорт из КНР.

В конце июня стало известно, что за первые пять месяцев 2025 года Россия закупила у Китая пива на рекордные $13,5 млн. Среди покупателей китайского пива Россия вышла на четвертое место. Больше закупают только Тайвань ($63,7 млн), Мьянма и Гонконг — по $28,1 млн.

До этого сообщалось, что Шотландия не смогла отказаться от экспорта алкогольных напитков в Россию, несмотря на рекомендацию правительства воздержаться от торговли с РФ. Шотландия экспортировала в Россию алкогольные напитки на сумму более £25 млн (3,6 млрд рублей. — «Газета.Ru») с начала конфликта на Украине, несмотря на рекомендации.

Ранее стало известно, что Венесуэла намерена поставлять алкоголь в Россию.

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