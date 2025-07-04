Рост доходов россиян в 2025 году снизится

В 2025 году рост доходов россиян замедлится из-за повышения налогов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на прогноз аналитиков Высшей школы экономики (ВШЭ).

Специалисты отмечают, что переход к пятиступенчатой шкале НДФЛ сократит темпы прироста доходов населения РФ на 0,4%. Замедление роста доходов скажется на на динамике ВВП.

Повышение налогов на доходы и потребление домохозяйств в этом году при прочих равных приведет к сокращению располагаемых доходов населения и, возможно, к сокращению потребления отдельных видов товаров, отметили специалисты.

До этого россияне рассказали, какой доход им нужен для «нормальной жизни». По данным исследования НИУ ВШЭ «Барометр экономического поведения домохозяйств», осенью 2024 года россияне считали достаточным для полноценной жизни 81 тыс. рублей ежемесячного дохода на человека. По данным исследователей, показатель вырос на 14% за год: осенью 2023 года он составлял 70,8 тыс. рублей.

Ранее россиянам пообещали рост реальных доходов.