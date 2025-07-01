Трамп высказался о продвижении ВС РФ в Сумской области

Трамп: США очень пристально следят за ситуацией в Сумской области

Президент США Дональд Трамп заявил, что следит за ситуацией в Сумской области. Об этом он рассказал журналистам по прибытии во Флориду, передает агентство Reuters.

«Посмотрим, что произойдет дальше, я пристально за этим слежу», — сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос.

29 июня газета The Wall Street Journal со ссылкой на украинских военных написала, что российские войска находятся всего в 20 км от города Сумы, сосредоточив в этом районе до 50 тысяч солдат. По данным издания, ВС РФ превосходят ВСУ численностью примерно в три раза.

До этого глава областной военной администрации Сумской области Олег Григоров заявил, что власти региона провели эвакуацию 58 тысяч жителей из приграничных районов.

Ранее в Раде заявили о поражении ВСУ в сражении за Сумскую область.