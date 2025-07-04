Россиянам пообещали обвал цен на дыни и арбузы

Экономист Балынин: в июле дыни в России подешевеют в полтора раза, арбузы — в два

В июле дыни в российских магазинах подешевеют как минимум в 1,5 раза по сравнению с июнем, а арбузы — в 2-2,5 раза, к сентябрю — в 2,25-2,5 раза и 3,5-4 раза соответственно, спрогнозировал для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Из-за фактора сезонности в ближайшие месяцы следует ожидать серьезного снижения цен на дыни и арбузы. Сейчас на прилавках массово представлены именно импортные арбузы и дыни. Как только в магазины начнут активно поступать отечественные арбузы и дыни в большом количестве, цены резко снизятся. Предполагаю, что удешевление арбузов и дынь начнется постепенно во второй декаде июля, и наименьшие значения будут в конце августа — начале сентября: в этот момент, по сути, все магазины наполнены бахчевыми и им нужно реализовать товары, поэтому сети конкурируют за потребителя ценой, в том числе посредством систематического проведения приятных для населения акций», — отметил Балынин.

Он допустил, что в случае отличного урожая цены на арбузы и дыни могут снизиться больше указанных значений, особенно с учетом сезонных акций. Такое серьезное сокращение цен на бахчевые является традиционным, экономист наблюдает его ежегодно в летний период.

В крупных российских торговых сетях 1 кг дыни сейчас стоит от 220 рублей, 1 кг арбуза — от 70 рублей.

Ранее сообщалось, что в России резко подешевели бананы.