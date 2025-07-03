Глава Центробанка указала на рост «экономики впечатлений»

Темпы роста цен на услуги в России остаются высокими, что свидетельствует о структурных преобразованиях в потреблении с ростом уровня доходов граждан. Об этом заявила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в рамках Финансового конгресса, передает РИА Новости.

2 июля в ходе сессии конгресса Набиуллина сообщила, что рост «экономики впечатлений» может быть долгосрочным трендом и может оказать влияние на инфляцию. Журналисты спросили главу ЦБ, какой доли валовой внутренний продукт должен достичь этот сектор, чтобы произошел сильный сдвиг в экономике, и когда это может произойти.

Набиуллина отметила, что речь идет не о каких-то тектонических сдвигах и о доле, а о трендах.

«Мы также видим, что «экономика впечатлений» растет вместе с увеличением уровня развития страны, уровня развития экономики, уровня доходов», — сказала чиновник.

По ее словам, когда у населения появляется возможность тратить ресурсы не только на товары первой необходимости, возникает больше спроса на сектор услуг и на сектор экономики впечатлений.

Также Набиуллина заявила, что опасения относительно кризиса в банковском секторе России совершенно необоснованны. По ее словам, этот сектор хорошо капитализирован, несмотря на то что этот капитал неравномерно распределен.

Ранее Набиуллина высказалась о росте цен в России.