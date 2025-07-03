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Набиуллина сообщила о незначительном росте проблемных кредитов в банковской системе

Набиуллина: ЦБ видит незначительное увеличение доли проблемных активов в рознице
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Артем Кудрявцев/РИА «Новости»

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о небольшом увеличении доли проблемных активов в банковском секторе, подчеркнув при этом достаточность капитала для покрытия возможных потерь. Такое заявление она сделала в ходе брифинга на Финансовом конгрессе ЦБ РФ, передает ТАСС.

Глава Центробанка особо подчеркнула, что совокупный капитал банковской системы достигает 8 трлн рублей, что создает значительный запас прочности.

«Да, мы видим определенное увеличение, но незначительное, доли проблемных активов, как и в рознице, так и в корпоративном секторе, но оно небольшое», — пояснила Набиуллина.

Также Набиуллина в ходе пресс-конференции предостерегла от чрезмерных ожиданий быстрого снижения ключевой ставки, отметив, что это может спровоцировать обратную реакцию. Глава Центробанка напомнила о ситуации 2024 года, когда преждевременные ожидания снижения ставки привели к кредитному буму и ускорению инфляции. По словам председателя ЦБ, регулятор будет принимать решения о снижении ставки только при наличии устойчивой тенденции замедления инфляции и снижения инфляционных ожиданий.

Ранее Набиуллина предупредила о наступлении неспокойных времен.

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