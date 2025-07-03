Набиуллина предостерегла от ожиданий быстрого снижения ключевой ставки

Набиуллина: быстрое снижение ставки ЦБ может спровоцировать ее повышение

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции предостерегла от чрезмерных ожиданий быстрого снижения ключевой ставки, отметив, что это может спровоцировать обратную реакцию. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ожидания сверхбыстрого снижения ставки могут привести к преждевременному избыточному снижению, привести к тому, что тенденции развернутся, и нам придется вместо понижения ставки ее повышать», — сказала Набиуллина.

Глава Центробанка напомнила о ситуации 2024 года, когда преждевременные ожидания снижения ставки привели к кредитному буму и ускорению инфляции.

«Участники рынка тогда ухватились за возможность смягчения, но проигнорировали условия этого процесса. В результате нам пришлось пересмотреть свои планы», — пояснила Набиуллина.

По словам председателя ЦБ, регулятор будет принимать решения о снижении ставки только при наличии устойчивой тенденции замедления инфляции и снижения инфляционных ожиданий.

«Мы будем действовать крайне осторожно, опираясь исключительно на объективные данные», — подчеркнула она.

В ходе пресс-конференции глава Банка России сообщила, что регулятор с большей вероятностью будет рассматривать снижение ключевой ставки при сохранении текущих тенденций в экономике.

Ранее Набиуллина высказалась о кризисе в банковском секторе.