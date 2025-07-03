На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Набиуллина предостерегла от ожиданий быстрого снижения ключевой ставки

Набиуллина: быстрое снижение ставки ЦБ может спровоцировать ее повышение
true
true
true
close
Пресс-служба Банка России/РИА Новости

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции предостерегла от чрезмерных ожиданий быстрого снижения ключевой ставки, отметив, что это может спровоцировать обратную реакцию. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ожидания сверхбыстрого снижения ставки могут привести к преждевременному избыточному снижению, привести к тому, что тенденции развернутся, и нам придется вместо понижения ставки ее повышать», — сказала Набиуллина.

Глава Центробанка напомнила о ситуации 2024 года, когда преждевременные ожидания снижения ставки привели к кредитному буму и ускорению инфляции.

«Участники рынка тогда ухватились за возможность смягчения, но проигнорировали условия этого процесса. В результате нам пришлось пересмотреть свои планы», — пояснила Набиуллина.

По словам председателя ЦБ, регулятор будет принимать решения о снижении ставки только при наличии устойчивой тенденции замедления инфляции и снижения инфляционных ожиданий.

«Мы будем действовать крайне осторожно, опираясь исключительно на объективные данные», — подчеркнула она.

В ходе пресс-конференции глава Банка России сообщила, что регулятор с большей вероятностью будет рассматривать снижение ключевой ставки при сохранении текущих тенденций в экономике.

Ранее Набиуллина высказалась о кризисе в банковском секторе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами