Набиуллина предупредила о наступлении неспокойных времен

Впереди Россию ждут неспокойные времена, которые могут стать новыми возможностями для роста. Об этом заявила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина на Финансовом конгрессе регулятора, передает ТАСС.

«Мы адаптировались к каким-то внешним вызовам. Нет, у нас впереди очень неспокойные времена, но я уверена, что это и новые возможности для развития, для роста производительности труда в условиях дорогой рабочей силы. Мы на это можем опереться», — сказала глава ЦБ.

Также в ходе выступления Набиуллина заявила, что российская экономика завершила адаптацию к внешним ограничениям и вступает в фазу глубоких технологических преобразований. По словам главы ЦБ, структурная перестройка экономики в ответ на санкции в основном завершена.

При этом глава регулятора заявила, что после бурного роста замедление экономики становится неизбежным. Набиуллина добавила, что Россия впервые переходит через период «циклического перегрева с циклическим охлаждением».

Ранее Набиуллина высказалась о росте цен в России.