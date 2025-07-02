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Набиуллина предупредила о наступлении неспокойных времен

Набиуллина: впереди неспокойные времена, но это новые возможности для роста
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Банк России/YouTube

Впереди Россию ждут неспокойные времена, которые могут стать новыми возможностями для роста. Об этом заявила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина на Финансовом конгрессе регулятора, передает ТАСС.

«Мы адаптировались к каким-то внешним вызовам. Нет, у нас впереди очень неспокойные времена, но я уверена, что это и новые возможности для развития, для роста производительности труда в условиях дорогой рабочей силы. Мы на это можем опереться», — сказала глава ЦБ.

Также в ходе выступления Набиуллина заявила, что российская экономика завершила адаптацию к внешним ограничениям и вступает в фазу глубоких технологических преобразований. По словам главы ЦБ, структурная перестройка экономики в ответ на санкции в основном завершена.

При этом глава регулятора заявила, что после бурного роста замедление экономики становится неизбежным. Набиуллина добавила, что Россия впервые переходит через период «циклического перегрева с циклическим охлаждением».

Ранее Набиуллина высказалась о росте цен в России.

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