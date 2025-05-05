Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

IKEA разрешили выплатить долг в России в рассрочку

Суд в Москве разрешил шведской компании IKEA платить долг в рассрочку
close
Максим Блинов/РИА «Новости»

Суд в Москве разрешил российскому представителю шведской компании IKEA ООО «Торг» выплатить долг в рассрочку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Компания будет выплачивать Федеральной налоговой службе долг в размере 9,3 млрд рублей в течение 32 месяцев равными долями в размере 289 млн рублей. Рассрочка будет предоставлена под залог имущества. О каких активах идет речь, не уточняется.

IKEA приостановила продажи в РФ в 2022 году и в 2023 году распродала свои фабрики в стране.

Однако вице-президент «Опоры России», глава комитета по эффективному производству и производительности труда Дмитрий Пищальников заявил «Газете.Ru», что IKEA вернется в Россию в апреле-июне 2026 года с вероятностью в 95%. При этом компании предрекли проблемы при возвращении в Россию.

Ранее в Госдуме прокомментировали новости о возвращении IKEA в Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами