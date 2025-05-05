IKEA разрешили выплатить долг в России в рассрочку

Суд в Москве разрешил российскому представителю шведской компании IKEA ООО «Торг» выплатить долг в рассрочку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Компания будет выплачивать Федеральной налоговой службе долг в размере 9,3 млрд рублей в течение 32 месяцев равными долями в размере 289 млн рублей. Рассрочка будет предоставлена под залог имущества. О каких активах идет речь, не уточняется.

IKEA приостановила продажи в РФ в 2022 году и в 2023 году распродала свои фабрики в стране.

Однако вице-президент «Опоры России», глава комитета по эффективному производству и производительности труда Дмитрий Пищальников заявил «Газете.Ru», что IKEA вернется в Россию в апреле-июне 2026 года с вероятностью в 95%. При этом компании предрекли проблемы при возвращении в Россию.

Ранее в Госдуме прокомментировали новости о возвращении IKEA в Россию.