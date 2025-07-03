Набиуллина высказалась о возвращении иностранных банков в Россию

Набиуллина: ЦБ не получал заявок на возвращение иностранных банков в РФ

Центробанк пока не видел заявок от иностранных банков на возвращение в Россию. Об этом в ходе выступления на Финансовом конгрессе Банка России заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.

«Но что касается иностранных банков, крупные банки с иностранным капиталом действительно значимо сократили свою деятельность, но остались здесь. Поэтому вопрос, скорее, в их активности здесь», — заявила она.

По словам Набиуллиной, российские власти говорили, что привилегий и преференций для возвращающихся в страну у западных компаний не будет и они обязаны будут возвращаться на конкурентной основе.

В ходе этого же выступления Набиуллина заявила, что опасения относительно кризиса в банковском секторе России совершенно необоснованны. По ее словам, в банковской системе запас капитала большой.

Накануне глава ЦБ отметила, что российская экономика завершила адаптацию к внешним ограничениям и вступает в фазу глубоких технологических преобразований.

Ранее Набиуллина высказалась о росте цен в России.