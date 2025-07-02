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В ЦБ назвали неизбежным замедление экономики после бурного роста

Набиуллина: замедление экономики неизбежно после бурного роста
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Владимир Федоренко/РИА Новости

После бурного роста замедление экономики становится неизбежным. Об этом заявила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

«И мы вот с таким замедлением экономики раньше, если посмотреть на историю, сталкивались как с результатом внешних шоков. У нас практически не было циклического перегрева экономики, он начинался в седьмом году, но и тогда был перекрыт глобальным кризисом», — сказала глава ЦБ.

Набиуллина добавила, что Россия впервые переходит через период «циклического перегрева с циклическим охлаждением». По ее словам, нынешнее замедление экономики может быть связано с денежно-кредитной политикой.

Помимо этого, глава ЦБ заявила, что темпы снижения инфляции в России опережают ожидания Центробанка. Однако, как отметила Набиуллина, текущие показатели по-прежнему превышают целевые значения как в годовом выражении, так и в месячных темпах.

Ранее Набиуллина высказалась о росте цен в России.

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