В ЦБ назвали неизбежным замедление экономики после бурного роста

После бурного роста замедление экономики становится неизбежным. Об этом заявила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

«И мы вот с таким замедлением экономики раньше, если посмотреть на историю, сталкивались как с результатом внешних шоков. У нас практически не было циклического перегрева экономики, он начинался в седьмом году, но и тогда был перекрыт глобальным кризисом», — сказала глава ЦБ.

Набиуллина добавила, что Россия впервые переходит через период «циклического перегрева с циклическим охлаждением». По ее словам, нынешнее замедление экономики может быть связано с денежно-кредитной политикой.

Помимо этого, глава ЦБ заявила, что темпы снижения инфляции в России опережают ожидания Центробанка. Однако, как отметила Набиуллина, текущие показатели по-прежнему превышают целевые значения как в годовом выражении, так и в месячных темпах.

Ранее Набиуллина высказалась о росте цен в России.