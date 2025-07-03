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Банки призвали 10 лет не выдавать кредиты фейковым банкротам

Банки призвали ужесточить контроль за фиктивным банкротством
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Ассоциация российских банков (АРБ) предлагает усилить контроль за фиктивным банкротством, а также увеличить в два раза срок, после которого должники не смогут брать кредит, — с пяти до десяти лет. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на письмо АРБ в Госдуму.

Помимо этого, Ассоциация предлагает список граждан-банкротов, которых не следует освобождать от долгов. Так, по мнению банкиров, это неработающие россияне, которые не пытаются найти работу, а также граждане, принявшие на себя заведомо неподъемные кредитные обязательства.

Кроме того, в своем письме АРБ предлагает контролировать финансовое положение не только клиента, подающего на банкротство, но и его супруга.

Верховный суд РФ ранее разъяснил россиянам, почему не получится вести роскошную жизнь на кредиты. В качестве примера приводится дело работника одного из банков. Мужчина получал хорошую зарплату, но набрал кредитов, а когда пришел срок их гасить, должник уволился и подал заявление о банкротстве.

Суд изучил выписки по банковским счетам мужчины и пришел к выводу, что тот тратил деньги на покупку брендовой одежды, посещение дорогих ресторанов и заказ элитного такси. В результате суд пришел к выводу, что мужчина набрал кредитов и не собирался их отдавать. Ему отказали в процедуре банкротства.

Ранее юрист рассказала, что отбирают у должника при банкротстве.

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