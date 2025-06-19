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Россиянам объяснили, почему не получится вести роскошную жизнь на кредиты

Верховный суд: вести роскошную жизнь на кредиты, а потом списать их не получится
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Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Вести роскошную жизнь на кредитные средства, а потом объявить себя банкротом нельзя. Об этом говорится в обзоре судебной практики Верховного суда России.

В качестве примера приводится дело работника одного из банков. Мужчина получал хорошую зарплату, но набрал кредитов, а когда пришел срок их гасить, должник уволился и подал заявление о банкротстве.

Верховный суд изучил выписки по банковским счетам мужчины и пришел к выводу, что тот тратил деньги на покупку брендовой одежды, посещение дорогих ресторанов и заказ элитного такси. В результате суд пришел к выводу, что мужчина набрал кредитов и не собирался их отдавать. Ему отказали в процедуре банкротства.

До этого общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь говорил, что в России хотят перенести крайний срок оплаты коммунальных услуг с 10-го на 15-е число последующего месяца. В целом это будет удобнее для тех, кто к этому моменту как раз получает зарплату, однако минусы у этой идеи тоже есть.

Ранее юрист рассказала, что отбирают у должника при банкротстве.

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