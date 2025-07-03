В четырех регионах РФ могут вновь повысить тариф на передачу электроэнергии

«Ъ»: в четырех регионах Сибири могут вновь повысить тариф на электроэнергию

В Хакасии, Бурятии, Забайкалье и Красноярском крае могут дополнительно повысить тариф на передачу электроэнергии на 15%. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, в этих регионах расположены наиболее проблемные филиалы «Россети Сибирь». Аналитики оценивают прирост годовой выручки «Россети Сибирь» в 2,6 млрд рублей в случае увеличения тарифа, но этого все равно будет недостаточно для погашения накопленных долгов компании.

В настоящее время «Россети Сибири» стоят под угрозой банкротства, поэтому тарифы планируется проиндексировать только для промышленных потребителей с 1 августа, исключая население. Однако не все главы регионов согласны с такой мерой.

В январе компания «Россети» предлагала ввести в Сибирском федеральном округе единую тарифную зону, а полномочия по формированию тарифов передать на федеральный уровень.

До этого эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев говорил, что в ближайшие полгода ЖКУ в России больше не подорожают.

Ранее стало известно, что «Россети» направят 143 млрд рублей на развитие энергокомплекса Подмосковья.