СМИ рассказали о расходах Украины в первом квартале 2025 года

ТАСС: расходы Украины в первом квартале 2025 года на $5,7 млрд превысили доходы

Украина потратила в первом квартале 2025 года на $5,7 млрд больше, чем получила доходов, расходы на оборону за три месяца составили $14,83 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Национального банка Украины.

В публикации отмечается, что по итогам квартала баланс средств на счетах правительства республики составлял минус 239,2 млрд гривен ($5,7 млрд).

Подчеркивается, что расходы на оборону страны составили 620,6 млрд гривен ($14,83 млрд).

До этого регулятор республики сообщил, что инфляция на Украине будет расти как минимум до середины текущего года, на ближайших заседаниях Нацбанка ожидается повышение ключевой ставки.

В Нацбанке указали, что для борьбы с ростом цен «будет усилена процентная политика на ближайших заседаниях правления». Инфляция, возможно, будет расти далее из-за влияния как временных факторов, в том числе плохого урожая прошлого года, так и фундаментальных, прежде всего давления со стороны производственных расходов бизнеса, отметил регулятор.

Ранее на Украине подсчитали экономические потери от конфликта с Россией.