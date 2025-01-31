Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Нацбанк Украины заявил, что стране не удается победить инфляцию

Нацбанк: инфляция на Украине продолжит расти как минимум до середины 2025 года
close
Depositphotos

Инфляция на Украине будет расти как минимум до середины текущего года, на ближайших заседаниях Нацбанка ожидается повышение ключевой ставки. Об этом сообщается в докладе регулятора, опубликованном на его сайте.

По информации Нацбанка, инфляция в стране в декабре выросла на 10,7%, прежде всего за счет повышения цен в сфере услуг (на 12,5%). Предварительно, инфляция продолжала расти быстрыми темпами и в январе. В докладе говорится, что из-за того, что ее показатель преодолел двузначную отметку, инфляционные ожидания у бизнеса и граждан ухудшились.

В Нацбанке указали, что для борьбы с ростом цен «будет усилена процентная политика на ближайших заседаниях правления».

«Инфляция, возможно, будет расти далее из-за влияния как временных факторов, в том числе плохого урожая прошлого года, так и фундаментальных, прежде всего давления со стороны производственных расходов бизнеса», — отмечается в документе.

Регулятор выразил надежду, что тенденцию к росту инфляции получится переломить к середине года.

23 января Нацбанк Украины второй раз за чуть более чем месяц увеличил учетную ставку — с 13,5% до 14,5% годовых.

Накануне киевский политтехнолог Андрей Золотарев заявил, что экономика Украины в настоящее время разрушена «в хлам».

Ранее на Украине подсчитали экономические потери от СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами