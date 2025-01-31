Нацбанк Украины заявил, что стране не удается победить инфляцию

Инфляция на Украине будет расти как минимум до середины текущего года, на ближайших заседаниях Нацбанка ожидается повышение ключевой ставки. Об этом сообщается в докладе регулятора, опубликованном на его сайте.
По информации Нацбанка, инфляция в стране в декабре выросла на 10,7%, прежде всего за счет повышения цен в сфере услуг (на 12,5%). Предварительно, инфляция продолжала расти быстрыми темпами и в январе. В докладе говорится, что из-за того, что ее показатель преодолел двузначную отметку, инфляционные ожидания у бизнеса и граждан ухудшились.
В Нацбанке указали, что для борьбы с ростом цен «будет усилена процентная политика на ближайших заседаниях правления».
«Инфляция, возможно, будет расти далее из-за влияния как временных факторов, в том числе плохого урожая прошлого года, так и фундаментальных, прежде всего давления со стороны производственных расходов бизнеса», — отмечается в документе.
Регулятор выразил надежду, что тенденцию к росту инфляции получится переломить к середине года.
23 января Нацбанк Украины второй раз за чуть более чем месяц увеличил учетную ставку — с 13,5% до 14,5% годовых.
Накануне киевский политтехнолог Андрей Золотарев заявил, что экономика Украины в настоящее время разрушена «в хлам».
Ранее на Украине подсчитали экономические потери от СВО.