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Финансист обозначила способ повысить пенсию одной категории граждан

Профессор Финогенова: за взносы в Соцфонд самозанятые получат страховую пенсию
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Максим Блинов/РИА Новости

Добровольные взносы в Социальный фонд России помогут самозанятым заработать на страховую пенсию. Об этом агентству «Прайм» рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

По ее словам, самозанятые не платят взносы в Соцфонд, в связи с чем при достижении пенсионного возраста стажа и коэффициентов для получения страховой пенсии им может не хватить. В такой ситуации назначают соцвыплаты, которые меньше страховых, их начинают выплачивать спустя пять лет после достижения пенсионного возраста.

Финогенова посоветовала самозанятым осуществлять добровольные взносы на обязательное пенсионное страхование. Таким образом возможна «покупка» недостающего стажа для получения страховой выплаты.

До этого член комитета Государственной думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб объяснила, почему с 2026 года в России будут два раза в год индексироваться страховые пенсии.

Ранее в Госдуме рассказали о способах увеличить пенсию.

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